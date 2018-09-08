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Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu hangisinin çeşitleridir? Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu nedir
Dünyada ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu hangisinin çeşitleridir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu hangisinin çeşitleridir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 8.9.2018 20:44Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 20:45
Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu hangisinin çeşitleridir?