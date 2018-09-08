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Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu sinin çeşitleridir? Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu

Dünyada ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu sinin çeşitleridir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu hangisinin çeşitleridir? sorusu ve ...

Giriş Tarihi: 8.9.2018 20:44 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 20:45
Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu hangisinin çeşitleridir? Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu nedir

Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu sinin çeşitleridir?

Cevap: Üzüm

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Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu hangisinin çeşitleridir? Devegözü, kuş yüreği ve tilkikuyruğu nedir
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