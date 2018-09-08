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FORMULA 1'de pit stop yapan bir aracın lastiğinin çıkarılıp takılması rekoru kaç saniyedir? F1 pit stop rekoru
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve FORMULA 1'de pit stop yapan bir aracın lastiğinin çıkarılıp takılması rekoru kaç saniyedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan FORMULA 1'de pit stop yapan bir aracın lastiğinin çıkarılıp takılması rekoru kaç saniyedir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 8.9.2018 22:22Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 22:23
FORMULA 1'de pit stop yapan bir aracın lastiğinin çıkarılıp takılması rekoru kaç saniyedir?