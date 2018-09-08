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Hangi yazar kadındır? Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Tezer Özlü, Şükran Kurdakul cinsiyeti

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi yazar kadındır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi yazar kadındır? sorusu ve cevabı... Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Tezer Özlü, Şükran Kurdakul...

Giriş Tarihi: 8.9.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 21:25
Hangi yazar kadındır? Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Tezer Özlü, Şükran Kurdakul cinsiyeti

Hangi yazar kadındır?

A) Ece Ayhan

B) Ülkü Tamer

C) Tezer Özlü

D) Şükran Kurdakul

Cevap: C) Tezer Özlü

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Hangi yazar kadındır? Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Tezer Özlü, Şükran Kurdakul cinsiyeti
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