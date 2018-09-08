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Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? Keçi kurttan kurtulsa atasözü

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Tehlikeler zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir anlamına gelen atasözüne göre Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Tehlikeler zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir anlamına gelen atasözüne göre Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? sorusu ve ...

Giriş Tarihi: 8.9.2018 21:20 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 21:20
Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? Keçi kurttan kurtulsa atasözü

"Tehlikeler zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir" anlamına gelen atasözüne göre, Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur?

A) Fil

B) Su aygırı

C) Manda

D) Gergedan

Cevap: Gergedan

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Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? Keçi kurttan kurtulsa atasözü
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