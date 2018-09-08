Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? Keçi kurttan kurtulsa atasözü

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Tehlikeler zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir anlamına gelen atasözüne göre Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Tehlikeler zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir anlamına gelen atasözüne göre Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 8.9.2018 21:20Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 21:20
"Tehlikeler zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir" anlamına gelen atasözüne göre, Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur?