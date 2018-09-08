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nı ezberleme rekorunun elinde bulunduran Hintli Rajveer Meena kaç basamağı ezberlemiştir - Guinness rekorlar kitabı

ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve nı ezberleme rekorunu elinde bulunduran virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek 'na girmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Pi sayısını ezberleme rekorunu elinde bulunduran Hintli Rajver Meena virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek Guinness Dünya Rekoraları'na girmiştir? sorusu ve ...

Giriş Tarihi: 8.9.2018 20:48 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 20:50
Pi sayısını ezberleme rekorunun elinde bulunduran Hintli Rajveer Meena kaç basamağı ezberlemiştir - Guinness rekorlar kitabı

nı ezberleme rekorunu elinde bulunduran virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek 'na girmiştir?

A) 700

B) 7.000

C) 70.0000

D) 700.000

Cevap: 70.000

Milyoner'de çok konuşulacak soru!

Pi sayısını ezberleme rekorunu elinde bulunduran Hintli Rajver Meena virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek Guinness Dünya Rekoraları'na girmiştir?

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Pi sayısını ezberleme rekorunun elinde bulunduran Hintli Rajveer Meena kaç basamağı ezberlemiştir - Guinness rekorlar kitabı
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