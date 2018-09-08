Haberler > Medya Haberleri > Pi sayısını ezberleme rekorunun elinde bulunduran Hintli Rajveer Meena kaç basamağı ezberlemiştir - Guinness rekorlar kitabı
Pi sayısını ezberleme rekorunun elinde bulunduran Hintli Rajveer Meena kaç basamağı ezberlemiştir - Guinness rekorlar kitabı
Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Pi sayısını ezberleme rekorunu elinde bulunduran Hintli Rajver Meena virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek Guinness Dünya Rekoraları'na girmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Pi sayısını ezberleme rekorunu elinde bulunduran Hintli Rajver Meena virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek Guinness Dünya Rekoraları'na girmiştir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 8.9.2018 20:48Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 20:50