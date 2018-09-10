İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde hangisi hayattaydı?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde hangisi hayattaydı? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde hangisi hayattaydı? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 10.9.2018 22:07Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 22:08
İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde hangisi hayattaydı?