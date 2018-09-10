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TDK'ye göre 'karıncayiyen'in diğer adı hangisidir? TDK karıncayiyen TDK karıncayiyen

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve TDK'ye göre 'karıncayiyen'in diğer adı hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK'ye göre 'karıncayiyen'in diğer adı hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 10.9.2018 22:15 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 22:15
TDK'ye göre 'karıncayiyen'in diğer adı hangisidir? TDK karıncayiyen TDK karıncayiyen

TDK'ye göre 'karıncayiyen'in diğer adı hangisidir?

A) Karıncabalığı

B) Karıncakuşu

C) Karıncaböceği

D) Karıncafaresi

Cevap:B) Karıncakuşu

Kim Milyoner Olmak İster 774. bölüm soru ve cevapları!

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TDK'ye göre 'karıncayiyen'in diğer adı hangisidir? TDK karıncayiyen TDK karıncayiyen
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