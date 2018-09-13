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kuşları ile ünlü ilçesi nerededir?

, nesli tükenmekte olan bir kuş türüdür. Peki Kelaynak kuşları ile ünlü ilçesi nerededir?

Giriş Tarihi: 13.9.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 09:29
Kelaynak kuşları ile ünlü Birecik ilçesi nerededir?

Şanlıurfa'nın ilçelerinden birisidir.Ama bir çok Urfalı tarafından Urfa'nın İNCİSİ diye biliniyor.
Şanlıurfa Birecik İlçesinde Urfa gibi yanıyor yani çok sıcak. Orası da tıpkı Urfa da nasıl gündüz vakti dışarı çıkılmıyorsa Birecik te de aynen öyle.

Şanlıurfa Birecik İlçesi dünyada ve Türkiye de fazla bulunmayan tek tük ve nesli tükenmiş olan kelaynaklar bulunmaktadır.Bu kelaynaklar ise Fırat nehrinin kıyı kısımlarda korunmaktadır. Bu ların bulundukları ve yaşadıkları yer ise daha çok turistlik açısından faydalanıyor.

Urfa Birecik İlçesi kelaynak kuşlarıyla ünlü Fırat nehrinin güzel,çekici ve tarihi eseriyle insanlar tarafından hoş,güzel ve sevilen bir mekandır.

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Kelaynak kuşları ile ünlü Birecik ilçesi nerededir?
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