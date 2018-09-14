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”da ’nın yalanı nelere mal olacak?

Yapımını TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise ve ’ın üstlendiği “” yayınlanan ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi!

Giriş Tarihi: 14.9.2018 00:00 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 01:29
“Bir Zamanlar Çukurova”da Züleyha’nın yalanı nelere mal olacak?

İlk bölümde her şeyi başlatan, 'nın, işe girdikleri çiftlikte söylediği yalan oldu!

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK!

Yılmaz'ın kazayla bir adam öldürmesi sebebiyle 'dan kaçan aşıklar, kendilerini 'ya attılar! Biraz zor da olsa Yılmaz'ın asker arkadaşının çalıştığı çiftlikte işe de girdiler!

Ama, Hünkar'ın nikahsız çiftleri evlendirmek için düğün hazırlığında olduğunu duyan Züleyha, kendilerini de evlendirmeye kalkarlar diye korkunca, çiftlik ahalisine kendisini kız kardeş olarak tanıttı!

Bir Zamanlar Çukurova 1. son bölüm tamamı - Hemen izle

Sevgilisinin kimliği evlilik başvurusunda kaçak olduğunu ortaya çıkarır diye düşünmeden söylediği bu yalan, daha ilk günden hayatlarını zindan etti!

İlk bölümün ardından şimdi herkes bu yalanın bedelini merak ediyor!

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“Bir Zamanlar Çukurova”da Züleyha’nın yalanı nelere mal olacak?
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