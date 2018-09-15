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Hangi yönetmen yönettiği hiçbir filmde rol almamıştır?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi yönetmen yönettiği hiçbir filmde rol almamıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi yönetmen yönettiği hiçbir filmde rol almamıştır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 15.9.2018 20:45 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 20:47
Hangi yönetmen yönettiği hiçbir filmde rol almamıştır?

Hangi yönetmen yönettiği hiçbir filmde rol almamıştır?

Cevap: David Fincher

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Hangi yönetmen yönettiği hiçbir filmde rol almamıştır?
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