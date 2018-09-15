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İzmir Torbalı'da sürekli kablolarını çalan hırsızı durdurmak için not bırakın Tahsin Yaman hırsız cevabı

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 2016'da İzmir Torbalı'da sürekli kablolarını çalan hırsızı durdurmak için trafoya para ve "parayı al, kabloları bırak" şeklinde bir not bırakan Tahsin Yaman'a hırsızın yanıtı hangisi olmuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2016'da İzmir Torbalı'da sürekli kablolarını çalan hırsızı durdurmak için trafoya para ve "parayı al, kabloları bırak" şeklinde bir not bırakan Tahsin Yaman'a hırsızın yanıtı hangisi olmuştur? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 15.9.2018 21:39 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 21:42
İzmir Torbalı'da sürekli kablolarını çalan hırsızı durdurmak için not bırakın Tahsin Yaman hırsız cevabı

2016'da İzmir Torbalı'da sürekli kablolarını çalan hırsızı durdurmak için trafoya para ve "parayı al, kabloları bırak" şeklinde bir not bırakan Tahsin Yaman'a hırsızın yanıtı hangisi olmuştur?

A) Hem parayı hem kabloları almıştır

B) Parayı almış, kabloları bırakmıştır

C) Hem parayı hem kabloları bırakmıştır

D) Kabloları almış, üstüne para bırakmıştır

İşte o hikaye:

İzmir'in Torbalı ilçesinde, daha önce tarlasındaki elektrik kablosu ile trafosu çalınan çiftçi, yine aynı hırsızın mağduru oldu.

Aslanlar Mahallesi'ndeki tarlasına giden 60 yaşındaki Tahsin Yaman, trafonun yerinde olmadığını gördü. Yaman, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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İzmir Torbalı'da sürekli kablolarını çalan hırsızı durdurmak için not bırakın Tahsin Yaman hırsız cevabı
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