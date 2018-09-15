İzmir Torbalı'da sürekli kablolarını çalan hırsızı durdurmak için not bırakın Tahsin Yaman hırsız cevabı

2016'da İzmir Torbalı'da sürekli kablolarını çalan hırsızı durdurmak için trafoya para ve "parayı al, kabloları bırak" şeklinde bir not bırakan Tahsin Yaman'a hırsızın yanıtı hangisi olmuştur?

A) Hem parayı hem kabloları almıştır

B) Parayı almış, kabloları bırakmıştır

C) Hem parayı hem kabloları bırakmıştır

D) Kabloları almış, üstüne para bırakmıştır

İşte o hikaye:

İzmir'in Torbalı ilçesinde, daha önce tarlasındaki elektrik kablosu ile trafosu çalınan çiftçi, yine aynı hırsızın mağduru oldu.

Aslanlar Mahallesi'ndeki tarlasına giden 60 yaşındaki Tahsin Yaman, trafonun yerinde olmadığını gördü. Yaman, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.