TRT 1 yayın akışı programı burada! - 18 Eylül Salı TRT 1 yayın akışı neler var?

18 Eylül Salı TRT 1 yayın akışı programı bu sabah saatlerinden itibaren birçok kişi tarafından en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Bugün için yayın akışına ulaşmak isteyenler bu başlık altından saat saat programı görebilirler. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın maçı ile ilgili detayları arayanlar TRT 1 yayın akışı programı tam listesine burada. İşte tüm ayrıntılar...

TRT 1 YAYIN AKIŞI PROGRAMI - 18 EYLÜL SALI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Yalaza

08:35 Yeşil Deniz

11:00 Misafirim Var

12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir

14:45 Leyla ile Mecnun

16:35 Baba Candır

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

22:55 Kalk Gidelim

02:00 Yeşil Deniz

04:05 İyilik Kulübü

04:35 Baba Candır

GALATASARAY, 15. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, 18 Eylül Salı günü Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek.



Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.



Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.