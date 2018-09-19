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22. ü ile bu akşam atv'de! Sen Anlat Karadeniz da...

'de ekranlarının sevilen dizisi 22. ü ile bu akşam atv'de olacak. Efsane oyuncu kadrosunu daha da güçlendirerek a hazırlanan SAK, uzun bir aradan sonra yeniden seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni sezonun 22. ilk bölümü atv ekranlarında başladığında, haberimizde canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 19.9.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 18:53
Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda...

'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Kardeniz 22. ü ile yeniden seyirci ile buluşuyor. Güçlü ve tecrübeli oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu ile bu sezonda da izleyenleri ekranlara kilitleyecek. 22. bölümü bu akşam atv ekranlarında!

"SUYUN ALTINDA YAŞAM SAVAŞI"

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek?

Sen Anlat Karadeniz başlıyor! Sen Anlat Karadeniz 22. Bölüm yeni sezon son fragmanı yayınlandı

Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur?

Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?

Tüm soruların cevapları un ilk bölümüyle Çarşamba akşamı atv'de!?

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Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda...
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