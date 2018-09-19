Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda...

Türkiye'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Kardeniz 22. yeni bölümü ile yeniden seyirci ile buluşuyor. Güçlü ve tecrübeli oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu ile bu sezonda da izleyenleri ekranlara kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz 22. bölümü bu akşam atv ekranlarında!

"SUYUN ALTINDA YAŞAM SAVAŞI"

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek?

Sen Anlat Karadeniz başlıyor! Sen Anlat Karadeniz 22. Bölüm yeni sezon son fragmanı yayınlandı

Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur?

Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?

Tüm soruların cevapları yeni sezonun ilk bölümüyle Çarşamba akşamı atv'de!?