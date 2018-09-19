Ve heyecanlı bekleyiş sona erdi… Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz yeni sezona bomba gibi başladı. Nefeslerin tutulduğu Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm izleyenleri ekranlara kilitledi. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sen Anlat Karadeniz son bölümün tamamı tek parça olarak yayında. Hemen buradan izleyebilirsiniz…

Sen Anlat Karadeniz 22. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle

SEN ANLAT KARADENİZ 22. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur? Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?