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Sen Anlat 22. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen

’de ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat 22. ü ile seyirciye yeniden merhaba dedi. SAK’da bu akşam Tahir’in elindeki iplerden kurtulduğu ve su yüzüne çıktığı sahne nefes kesti. Yeni bölümü kaçıranlar için 22. son bölüm tamamı tek parça olarak yayınladı. Yeni sezonun ilk bölümünü haberimizde yebilirsiniz. İşte Sen Anlat Karadeniz 22. son bölüm tamamı…

Giriş Tarihi: 20.9.2018 00:31 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 00:35
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Ve heyecanlı bekleyiş sona erdi… Sevilen dizi Sen Anlat yeni sezona bomba gibi başladı. Nefeslerin tutulduğu 22. yenleri ekranlara kilitledi. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ün tamamı tek parça olarak yayında. Hemen buradan izleyebilirsiniz…

Sen Anlat Karadeniz 22. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle

SEN ANLAT KARADENİZ 22. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur? Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?

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Sen Anlat Karadeniz 22. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle
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