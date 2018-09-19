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Son dakika haberi: Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile dün seyirci ile yeniden buluşmuştu ve son bölüm yine nefes kesmişti. Dizinin sona ermesinin ardından izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını arıyordu. Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanı hemen buradan izleyebilirsiniz. İşte Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 20.9.2018 00:23Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 00:29