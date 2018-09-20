Dönüşüm romanındaki baş karakter bir sabah uyandığında hangi hayvana dönüşmüştür? - Hadi ipucu sorusu yanıtı 20 Eylül

20. yüzyıl edebiyatına damga vurmuş isimlerden olan Franz Kafka'nın Dönüşüm isimli romanı bugün internet üzerinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kitabın baş karakteri olan Gregor Samsa'nın bir sabah uyandğında kendini bir hayvana dönüşmüş olarak bulması ve akabinde yaşanan olayları konu alan Dönüşüm romanı, dünya edebiyatı klasikleri arasında yer almaktadır.

Dönüşüm, ilk olarak 1915 yılında yayımlanmıştır. Kafka'nın en popüler eseri sayılabilir. Öykü, Gregor Samsa'nın bir sabah kendini dev bir hayvana dönüşmüş bulmasıyla başlar ve hayatındaki değişiklikleri anlatarak devam eder.