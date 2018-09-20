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romanındaki baş karakter bir sabah uyandığında hangi hayvana dönüşmüştür? - yanıtı 20 Eylül

'nın romanı bugün internette en çok arananlar listesinde ilk sırada yer alıyor. Dönüşüm romanındaki başkarakter bir sabah uyandığında kendini bir hayvana dönüşmüş olarak  buluyor. Peki, Franz Kafka'nın Dönüşüm romanındaki baş karakter bir sabah uyandığında kendini hayvana dönüşmüş olarak bulmuştur? Sosyal medya üzerinden oynanan bir bilgi yarışmasında da olarak soru üzerine bireylerin araştırması sürüyor. hep beraber 20 Eylül ipucu sorusunun cevabını bulalım...

Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:42
Dönüşüm romanındaki baş karakter bir sabah uyandığında hangi hayvana dönüşmüştür? - Hadi ipucu sorusu yanıtı 20 Eylül

20. yüzyıl edebiyatına damga vurmuş isimlerden olan 'nın isimli romanı bugün internet üzerinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kitabın baş karakteri olan 'nın bir sabah uyandğında kendini bir hayvana dönüşmüş olarak bulması ve akabinde yaşanan olayları konu alan Dönüşüm romanı, dünya edebiyatı klasikleri arasında yer almaktadır.

Dönüşüm, ilk olarak 1915 yılında yayımlanmıştır. Kafka'nın en popüler eseri sayılabilir. Öykü, Gregor Samsa'nın bir sabah kendini dev bir hayvana dönüşmüş bulmasıyla başlar ve hayatındaki değişiklikleri anlatarak devam eder.

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Dönüşüm romanındaki baş karakter bir sabah uyandığında hangi hayvana dönüşmüştür? - Hadi ipucu sorusu yanıtı 20 Eylül
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