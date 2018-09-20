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Sen Anlat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Karadeniz dizisi fragmanı hemen izle

Sen Anlat yeni bölümü ile dün seyirci ile yeniden buluşmuştu ve son bölüm yine nefes kesmişti. Dizinin sona ermesinin ardından izleyiciler 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını arıyordu. Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanı hemen buradan izleyebilirsiniz. İşte Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 20.9.2018 02:03 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 02:03
Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Karadeniz dizisi fragmanı hemen izle

"Tahir ne olursun gel!" Sen Anlat yeni bölümü ile dün seyirci ile yeniden buluşmuştu ve son bölüm yine nefes kesmişti. Dizinin sona ermesinin ardından izleyiciler 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını arıyordu. Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanı hemen buradan izleyebilirsiniz. İşte Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM YAYINLANDI

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur? Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?

Sen Anlat Karadeniz 22. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Karadeniz dizisi hemen izle

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