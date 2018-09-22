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'na göre vücuduna oranla en büyük gözlere sahip canlı hangisinin bir türüdür?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 'na göre vücuduna oranla en büyük gözlere sahip canlı hangisinin bir türüdür? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Guinness Dünya Rekorları'na göre vücuduna oranla en büyük gözlere sahip canlı hangisinin bir türüdür? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 22.9.2018 21:39 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 21:41
Guinness Dünya Rekorları'na göre vücuduna oranla en büyük gözlere sahip canlı hangisinin bir türüdür?

'na göre vücuduna oranla en büyük gözlere sahip canlı hangisinin bir türüdür?

a) Mürekkep balığı

b) Deve kuşu

c) Kurbağa

d) Lemur

Doğru cevap: a) Mürekkep balığı

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