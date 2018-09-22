Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Guinness Dünya Rekorları'na göre vücuduna oranla en büyük gözlere sahip canlı hangisinin bir türüdür? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Guinness Dünya Rekorları'na göre vücuduna oranla en büyük gözlere sahip canlı hangisinin bir türüdür? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 22.9.2018 21:39Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 21:41