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Hangi ünlü üniversite mezunudur?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi ünlü üniversite mezunudur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi ünlü üniversite mezunudur? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 22.9.2018 20:56 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 21:07
Hangi ünlü üniversite mezunudur?

Hangi ünlü üniversite mezunudur?

a) James Cameron

b) Martin Scorsese

c) Tom Hanks

d) Harrison Ford

Doğru cevap: b) Martin Scorsese

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