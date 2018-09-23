Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Karadeniz dizisi yeni bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni sezona bomba gibi bir bölümle merhaba dedi. Çarşamba akşamları saat 20.00'de televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan Sen Anlat Karadeniz yine zirvedeki yerine oturdu. Sezon finalinin ardından yayınlanan 22. bölüm izleyenleri ekranlara kilitledi. Merakla beklenen 23. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından Sen Anlat Karadeniz 23. bölüm 2. fragmanı da kısa bir süre önce yayınlandı.

İşte sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı:

Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Hemen izle

"TAHİR NE OLURSUN GEL!"

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor.