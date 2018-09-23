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23. 2. ı yayınlandı! Karadeniz dizisi yeni bölüm izle

'de ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 23. ı yayınlandı. SAK, 22. son bölümü ile ekranlara geldikten sonra yeni bölüm fragmanı izleyiciler için merak konusu olmuştu. Peki, Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölümde neler olacak. Namlunun ucundaki Tahir'i neler bekliyor? Sen Anlat Karadeniz 23. bölüm 2. fragmanını buradan izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.9.2018 01:43 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 01:49
Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Karadeniz dizisi yeni bölüm izle

ekranlarının sevilen dizisi yeni sezona bomba gibi bir bölümle merhaba dedi. Çarşamba akşamları saat 20.00'de ekranlarında seyirci ile buluşan Sen Anlat Karadeniz yine zirvedeki yerine oturdu. Sezon finalinin ardından yayınlanan 22. bölüm izleyenleri ekranlara kilitledi. Merakla beklenen 23. bölüm ının yayınlanmasının ardından Sen Anlat Karadeniz 23. bölüm 2. fragmanı da kısa bir süre önce yayınlandı.

İşte sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı:

Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Hemen izle

"TAHİR NE OLURSUN GEL!"

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor.

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Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Karadeniz dizisi yeni bölüm izle
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