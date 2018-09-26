Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölümü ile atv'de!

Televizyon ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz bu akşam yeni bölümü ile atv'de seyirci ile buluşuyor. Heyecanla beklenen yeni bölümü buradan canlı izleyebilirsiniz...

SEN ANLAT KARADENİZ 23. YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ'DE SÜNNET TÖRENİ HEYECANI!

Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına nasıl bir bela açacak? Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınıyor. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?