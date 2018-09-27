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Son dakika haberi: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi ülkede nerede gerçekleşecek? EURO 2024'ün düzenleneceği ülke...
Merakla beklenen son dakika haberi az önce UEFA tarafından açıklandı. EURO 2024'ün adayı olan iki ülke Türkiye ve Almanya'ydı. Bugün saat 15.00 gibi UEFA binasına giden Alman yetkililer sunumunu yaptıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri Nyon'daki UEFA binasına giderek sunumlarını yaptı. Yapılan sunumlar sonucunda UEFA merakla beklenen açıklamayı yaptı ve EURO 2024'ün nerede gerçekleşeceği ülkeye açıkladı. Peki EURO 2024 hangi ülkede nerede gerçekleşecek? İşte tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 27.9.2018 16:10Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 16:21
Tüm Türkiye'nin ve milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği karar UEFA tarafından son dakika olarak açıklandı.