Brad Pitt kimdir? İşte Brad Pitt filmleri ve hayatı

Hollywood'un en dikkat çeken oyuncularından olan Brad Pitt, rol aldığı onlarca filmde gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çekiyor. Kendisi gibi Hollywood yıldızı olan Angelina Jolie ile uzun yıllar ilişki yaşayan Brad Pitt, magazin basınını da oldukça meşgul etti. Hollywood sinemasının en popüler isimlerinden olan ünlü oyuncu, dünya üzerinde milyonlarca hayrana sahip. Sizler için hazırladığımız haberimizde Brad Pitt kimdir? sorusuna yanıt verirken Brad Pitt'in hayatından öne çıkan ve oynadığı filmlere de değindik. İşte ünlü yıldız hakkında merak edilenler…

BRAD PİTT KİMDİR?

1963 yılında doğan William Bradley Pitt, Missouri Üniversitesi'nin gazetecilik bölümünden mezun olmasına kısa süre kala, uzun süredir aklında olan aktörlük kariyerini başlatmak için ailesine Pasadena'daki bir Güzel Sanatlar Akademisi'ne devam edeceğini söyleyerek Hollywood'a gitti. Bir süre çeşitli tanıtımlarda tavuk kostümü giyip, limuzin şoförlüğü gibi işler yaptıktan sonra Dallas ve Another World gibi dizilerde küçük rollerde oynamaya başladı.

1989'da Cutting Class isimli düşük bütçeli bir yapımda rol alarak ilgi çekti. Bundan iki yıl sonra People Magazin'in kendisine "Dünyanın En Seksi Adamı" unvanını layık görmesine neden olacak olan, Thelma & Louise'deki on beş dakikalık rolü geldi. Fiziksel özellikleriyle değil oyunculuk yeteneğiyle tanınmak isteyen Pitt, ilerleyen yıllarda bu fırsatı bulacağı Interview With The Vampire (1994), 12 Maymun (1995), Seven (1995), Fight Club (1999) gibi pek çok filmde oynadı.

Aynı zamanda yapımcılık yapmaktadır. 2006 yapımı En İyi Film Oscarı alan The Departed filminin yapımcısıydı.

2014 Oscar ödüllerinde Brad Pitt'in yapımcılığını yaptığı 12 Yıllık Esaret filmi en iyi film, en iyi uyarlama senaryo ödüllerini kazanmıştır.

ÖZEL HAYATI

Pitt eski nişanlıları Juliette Lewis ve Gwyneth Paltrow ile olan birlikteliklerinin ardından 2000 yılında "Friends" dizisiyle yıldızı parlayan Jennifer Aniston ile evlendi. 2004 yılında ayrıldıktan sonra Angelina Jolie ile birlikte başrollerinde oynadıkları Bay ve Bayan Smith filmi çekimlerinde başlayan birliktelikleri 2014 yılında evlilikle sonuçlandı.

Angelina Jolie`nin evlat edindiği Maddox, Zahara ve Pax isimli çocukları kendi nüfusuna aldı, böylece onların soyadı Jolie-Pitt' oldu. Kısa süre önce Angelina Jolie, Shiloh Nouvel Jolie Pitt adını verdikleri ilk çocuklarını dünyaya getirdi. Bundan sonra ikiz bebeklere hamile kalan Angelina Jolie'den 12 Temmuz 2008 tarihinde Fransa'da Vivienne Marcheline adında bir kız, Knox Leon adında bir erkek çocuk sahibi olmuştur. Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin 2014 yılı itibarıyla 3'ü evlatlık 3'ü biyolojik olmak üzere 6 çocukları bulunmaktadır. 23 Ağustos 2014 tarihinde Château Miraval, Fransa'da özel bir törenle evlendiler. Angelina Jolie, Brad Pitt çifti medyada kısaca "Brangelina" olarak anılırlar.

Eylül 2016'da Angelina Jolie boşanma davası açtı. People dergisiyle röportaj yapan Pitt, durum hakkında "Çok üzgünüm ama şimdi en önemlisi çocuklarımızın iyiliği" dedi.

BRAD PİTT FİLMLERİNDEN BAZILARI

Thelma & Louise (1991)

A River Runs Through It (1992)

Kalifornia (1993)

True Romance (1993)

Interview with the Vampire (1994)

Legends of the Fall (1994)

Seven (1994)

12 Monkeys (1995)

Sleepers (1996)

Seven Years in Tibet (1997)

Meet Joe Black (1998)

Fight Club (1999)

Snatch (2000)

The Mexican (2001)

Spy Game (2001)

Ocean's Eleven (2001)

Troy (2004)

Ocean's Twelve (2004)

Mr. & Mrs. Smith (2005)

Babel (2006)

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

Ocean's Thirteen (2007)

The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Inglorious Basterds (2009)

Tree of Life (2011)

World War Z (2013)

12 Years a Slave (2013)

Fury (2014)

The Big Short (2015)

Allied (2016)

War Machine (2017)