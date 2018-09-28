Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor?

Çarşamba günlerinin gelmesi ile birlikte heyecan da başlıyor. Çünkü Diriliş Ertuğrul, heyecan dolu ve nefesleri kesen bölümleri ile izleyenleri keyifli dakikalar yaşatıyor. 2014 yılında yayınlanan ilk bölümünden bu yana reytinglerde zirveden hiç düşmeyen başarılı dizinin yönetmeni Metin Günay'dır. Senaryo ve yapımcısı ise Mehmet Bozdağ.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin her hafta yeni bölümü başlaması ile birlikte 'Diriliş Ertuğrul nerede çekiliyor' sorusu da bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Milyonlarca izleyicisi bulunan başarılı dizi Diriliş Ertuğrul İstanbul Beykoz ve Riva civarlarında çekiliyor. Diriliş Ertuğrul ilk sezonu için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası'na 2 plato kuruldu. Riva'daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m2 alanda kuruldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları da yine sık sık merak edilen konular arasında. Dizideki karakterlerin asıl isimleri ve biyografisi merak ediliyor.

İşte Diriliş Ertuğrul oyuncuları;

Engin Altan Düzyatan

Esra Bilgiç (4. Sezonda ayrıldı)

Hülya Darcan

Cengiz Coşkun

Nurettin Sönmez

Murat Garibağaoğlu (4.sezonda ayrıldı)

Ayberk Pekcan

Batuhan Karacakaya

Cemal Hünal

DİZİNİN KONUSU

Ertuğrul Gazi, 400 çadırlık obasına bir yurt arıyordu. Yıllardır yersiz ve yurtsuz kalan Kayılar, Ertuğrul'dan acılarına, çilelerine ve yolculuklarına son verecek bir yurt istiyordu. Ertuğrul, göğü çadır, yeri yatak eyleyerek zor bir mücadeleye talip oldu. Tapınak Şövalyeleri, vahşi Moğollar ve zalim Türkmen beyleri onun en büyük düşmanlarıydı. Ertuğrul, ümitlerin tükendiği bir çağda nice zorluğa göğüs gererek, azmi ve sabrı sayesinde düşmanlarını yendi ve Kayı boyuna bir yurt verdi. Bu yurtta üç kıtada altı asır hüküm sürecek olan dünyanın en ihtişamlı devleti Osmanlı İmparatorluğu kuruldu. Bu muhteşem devletin sırrı da kahramanımız Ertuğrul'un hikayesinde gizliydi. Ertuğrul'un, İbn-i Arabi'den aldığı bu sır, onu adım adım hayallerine taşıdı. Ertuğrul, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi. Biz de dünyanın kaderini değiştiren adamın destansı hikayesine, boyun eğmeyen karakterine, büyüleyici aşkına ve tüm insanlığa yetecek adalet duygusuna şahitlik edeceğiz.