En güzel 20 aşk filmleri! İşte en romantik filmler

Partnerinizle oturup baş başa romantik bir film izlemeye karar verdiğinizde karşınıza çıkacak film sayısı oldukça fazladır. Bu filmlerin arasında gerçekten iz bırakan filmler olabildiği gibi vakit kaybına neden olacak romantik filmler de olabilmektedir. Sabah.com.tr olarak hazırladığımız haberimizde, izledikten sonra da etkisinden kurtulamayacağınız aşk filmlerini listeledik. Listemizde, IMDb puanlamalarından da faydalanarak, en iyi aşk filmlerini derledik. İşte karşınızda en romantik filmler listesi!

EN GÜZEL AŞK FİLMLERİ

Sil Baştan / Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) IMDb 8.4

Aşıklar Şehri / La La Land (2016) IMDb 8.2

Prenses Gelin / The Princess Bride (1987) IMBd 8.1

Gün Doğmadan / Before Sunrise (1995) IMDb 8.0

Güzel ve Çirkin / Beauty and the Beast (1991) IMDb 8.0

Saksı Olmanın Faydaları / The Perks of Being a Wallflower (2012) IMDb 8.0

Aşk / Her (2013) IMDb 8.0

Makas Eller / Edward Scissorhands (1990) IMDb 8.0

Geceyarısından Önce / Before Midnight (2013) IMDb 7.9

Günden Kalanlar / The Remains of the Day (1993) IMDb 7.9

Bir Zamanlar / Once (2007) IMDb 7.9

Not Defteri / The Notebook(2004) IMDb 7.9

Aynı Yıldızın Altında / The Fault in Our Stars (2014) IMDb 7.9

Zamanda Aşk / About Time (2013) IMDb 7.8

Umut Işığım / Silver Linings Playbook (2012) IMDb 7.8

Aşk ve Gurur / Pride & Prejudice (2005) IMDb 7.8

Titanik / Titanic (1997) IMDb 7.7

Brokeback Dağı / Brokeback Mountain (2005) IMDb 7.7

Kırmızı Değirmen / Moulin Rouge! (2001) IMDb 7.6

Not; Seni Seviyorum / P.S. I Love You (2007) IMDb 7.1