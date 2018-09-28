Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta Salı günü yayınlanan dizi milyonları ekrana kilitliyor. Başarılı yapım reyting sıralamasında ise zirveden ayrılmıyor.

EDHO hayranları, dizinin başlaması ile birlikte bazı soruları yanıtını sık sık araştırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede sorusunun yanıtı da bunlardan bir tanesi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaristliğini ise Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener'in üstlendiği sevilen dizinin çekimlerinin yapıldığı yerler ve mekanlar sık sık merak ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimleri genellikle İstanbul Anadolu yakasında yapılmaktadır. Sakin ve yeşillik alanların sıklıkla kullanıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Bunun nedeni çekimlerin daha hızlı ilerlemesi. Diziyi izleyenler bilir; Hızır Çakırbeyli karakterinin evi İstanbul'a bağlı olan Sarıyer- Zekeriyaköy civarında. Ciddi kararların alındığı masa sahneleri ise Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı'ında gerçekleşiyor.

İstanbul'un Ataşehir semtinde Atatürk Mahallesi'nde, izleyenleri heyecan içerisinde bırakan gizli görüşmeler ve çatışmalar sahneleri çekiliyor.

EDHO OYUNCULARI

Oyuncular: Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Ozan Akbaba, Olgun Şimşek, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Ajrula, Sanem Çelik, Mesut Akusta

Yönetmen: Onur Tan