Fenerbahçe sözleri ve marşları! İşte en güzel Fenerbahçe sözleri…

Sarı lacivertli renklere tutkun milyonlarca kişi sosyal medyada çeşitli marşlar ve destek sözleri ile takımına her an destek veriyor. Özellikle lig maçları veya Avrupa maçlarının olduğu günler Fenerbahçe sözleri ve marşları en çok araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Kimisi pankart hazırlamak için, kimi statta güzel bir marş söylemek için kimi de sosyal medyada paylaşmak için en güzel FB sözleri arıyor. Milyonlarca taraftarı bulunan dört kulüpten birisi olan Fenerbahçe'nin en iyi marşlarını ve destek sözleri bu başlık altında derledik.

EN İYİ FENERBAHÇE SÖZLERİ VE MARŞLARI

Babam deli misin? Diyor. Bu sevda neyin nesi? Sen anlamazsın ki baba bu Fenerbahçe felsefesi.

Fenerbahçe forması tutkulu bir aşık gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz.

Büyüklük geçmişte gizlidir büyük takım mazisinden bellidir.

Kanaryasın sen bizim canımız sarı-lacivert akar kanımız seviyoruz seni canı gönülden kanaryasın sen bizim canımız.

Sarı lacivert rengimiz bizim!, gurur verir tarihin Fenerbahçe'm Atamız'ın sözünden belli değil mi, en büyük sensin Fenerbahçe'm!

Her zaman, her yerde Fenerbahçe!

Kanaryam minik kuşum ben sana vurulmuşum.

Ne Galatasaray, ne de Trabzonspor, şampiyon sensin Fenerbahçe!!

FENERBAHÇE MARŞLARI

En zor günün bugününse, ölürüz biz gerekirse

En zor günün bugününse, ölürüz biz gerekirse



O şanlı tarihine süremezler hiç bir leke

O şanlı tarihine süremezler hiç bir leke



Çıkarız biz sokaklara, oluruz omuz omuza

Çıkarız biz sokaklara, oluruz omuz omuza



İsterse düşürsünler yerin beş kat dibine,

Taraftarın yine arkanda, taraftarın yine arkanda..



Kanaryaya gönül verdik, laciye sarı dedik

Çok derinlerden sevdik, bir Allah'ı bir onu bildik



Ölüm olsa da ucunda, bayrağın hep avucumda

Forman olsun baş ucumda,

FENER yazsın mezar taşımda



Kanaryaya gönül verdik, laciye sarı dedik

Çok derinlerden sevdik, bir Allah'ı bir onu bildik



Ölüm olsa da ucunda, bayrağın hep avucumda

Forman olsun baş ucumda,

FENER yazsın mezar taşımda..

……………..

Gökte yıldız parlar ışıl ışıl,

Şampiyonluk sana yakışır.

Tartışılmaz tek büyük sensin,

Kıskananlar bunu ne bilsin.

Senle birlikte güldü ağlayan gözler,

Fenerbahçe herşeye değer.

Sevgimizi tarife yetmiyor sözler,

Fenerbahçe en büyük değer.

Hayatın anlamı sarı lacviert.

Fenerbahçe değişmez gerçek.

Aşkın rengi sarı lacivert.

Fenerbahçe en büyük servet.