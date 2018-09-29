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Bir Avuç Dolar filminin yönetmenine dava açan ve hasılatından %15 pay alan yönetmen kimdir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Bir Avuç Dolar filminin yönetmenine dava açan ve hasılatından %15 pay alan yönetmen kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bir Avuç Dolar filminin yönetmenine dava açan ve hasılatından %15 pay alan yönetmen kimdir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 29.9.2018 22:24Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 22:25
Bir Avuç Dolar filminin yönetmenine dava açan ve hasılatından %15 pay alan yönetmen kimdir?