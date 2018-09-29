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anlamı dipnot eski anlamı - Dipnot'a eskiden ne denirdi?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Metin içinde geçen herhangi bir bilgiyle ilgili olarak sayfa altına çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisi anlamına gelen a eskiden ne denirdi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Metin içinde geçen herhangi bir bilgiyle ilgili olarak sayfa altına çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisi anlamına gelen dipnota eskiden ne denirdi? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 29.9.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 22:00
Dipnot anlamı dipnot eski anlamı - Dipnot'a eskiden ne denirdi?

Metin içinde geçen herhangi bir bilgiyle ilgili olarak sayfa altına çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisi anlamına gelen a eskiden ne denirdi?

Cevap: Haşiye

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Dipnot anlamı dipnot eski anlamı - Dipnot'a eskiden ne denirdi?
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