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Golf topunu üzerine koyarak atış yapılan ekipmanın ismi

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Golf topunu üzerine koyarak atış yapılan, toprağa çakılan ekipman hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Golf topunu üzerine koyarak atış yapılan, toprağa çakılan ekipman hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 29.9.2018 22:01 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 22:06
Golf topunu üzerine koyarak atış yapılan ekipmanın ismi

Golf topunu üzerine koyarak atış yapılan, toprağa çakılan ekipman hangisidir?

A) U

B) Tee

C) Kick

D) Cup

Cevap : Tee

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Golf topunu üzerine koyarak atış yapılan ekipmanın ismi
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