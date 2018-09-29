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Nerede çöp arabaları klasik müzik eşliğinde çöp toplar - Hangi ülkede klasik müzikli çöp arabası var

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Nerede çöp arabaları klasik müzik eşliğinde çöp toplar? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Nerede çöp arabaları klasik müzik eşliğinde çöp toplar? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 29.9.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 21:47
Nerede çöp arabaları klasik müzik eşliğinde çöp toplar - Hangi ülkede klasik müzikli çöp arabası var

Nerede çöp arabaları klasik müzik eşliğinde çöp toplar?

Cevap: Tayvan

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Nerede çöp arabaları klasik müzik eşliğinde çöp toplar - Hangi ülkede klasik müzikli çöp arabası var
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