IMDB puanına göre en iyi 10 film! İşe filmler ve aldıkları puan

Film seyretmek isteyenler öncelikle seçmiş oldukları filmin yorumları ve IMDB puanlarına göz atarlar. Bunlar olumsuz olduğu takdirde ise yeni bir isim arayışına geçer, bu da oldukça uzun bir zaman alabilir. En iyi filmler araştırması yapanlar için gelmiş, geçmiş en iyi IMDB puanına sahip olan 10 filmi sizler için derledik. Bu filmler aynı zamanda en iyi yorumlara ve izlenme oranlarına sahiptirler.

IMDB PUANINA GÖRE EN İYİ FİLMLER

1 - Listesinin ilk sırasında The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) bulunuyor. Başrollerinde Morgan Freeman, Tim Robbins, Bob Gunton gibi başarılı isimlerin yer aldığı filmin senaryosu Stephen King'e ait. Yönetmenliğini Fran Darabont'un yaptığı film, hala dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmi olarak gösteriliyor.

2 - KARA ŞÖVALYE

The Dark Knight'da, Batman suça karşı savaşını daha da ileriye götürüyor: Teğmen Jim Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent'in yardımlarıyla, Batman, şehir sokaklarını sarmış olan suç örgütlerinden geriye kalanları temizlemeye girişir. Bu ortaklığın etkili olduğu açıktır, ama ekip kısa süre sonra kendilerini, Joker olarak bilinen ve Gotham şehri sakinlerini daha önce de dehşete boğmuş olan suç dehasının yarattığı karmaşanın ortasında bulurlar.

3 - THE GODFATHER - BABA - 9,2 (1972)

Sicilya'dan göç etmiş olan Corleone ailesi, Amerika'da yerleşme çabalarını sürdürme aşamasında kendilerine kaba kuvvet kullanan ve yapmaya çalıştıkları her işten haraç isteyen bir takım kimliği bilinmeyen kişilere karşı onlar da kaba kuvvet kullanmaya ve bunda da başarılı olunca kendilerini düşünemeyecekleri bir yaşantının içerisinde bulacaklardır. Bir yanda son derece katı örf ve aile yaşantısı diğer yanda ise acımasızca önlerine çıkanları yok etmeye başlayan Corleone ailesi bir müddet sonrasında Amerika'nın en korkulan mafya topluluğu durumuna gelmiştir. Kendileri her ne kadar mafya değil bir aile olduklarını belirtmiş olsalar da…

4- THE GODFATHER – BABA 2

Genç Vito Corleone 1910'larda Sicilya'dan New York'a göç eder. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için çeşitli işlerde çalışır ve yavaş yavaş yükselmeye başlar. Michael Corleone ise 1950'lilerde ailesinin işlerini düzenlemek için Las Vegas, Hollywood ve Küba arasında mekik dokumaktadır.

5 – DÖVÜŞ KULÜBÜ

Oregon Üniversitesinde yüksek lisansını yapan Chuck Palanhiuk'un uzak olmayan bir gelecekte geçen ve kafası karışık genç bir erkeği konu alan romanından yola çıkılarak çekilen Fight Club'da filmi anlatan, ünlü bir otomobil firmasında iyi bir işe sahiptir. Tek düze yaşamı kronik uykusuzluk sorunuyla çekilmez bir hale gelmiştir. Ailesi ve yakın bir arkadaşı olmayan Jack doktorunun tavsiyesi üzerine kanserli hastaların terapi grubuna katılır. Bu toplantılar esnasında Marla'yla tanışır o da genç adam gibi hasta olmadığı halde grubun toplantılarına katılmaktadır. Jack'in ve Marla'nın çabaları tüketici kültürünün anlamsızlığına karşı bir duruştur adeta kariyer sahibi ama yanlız insanların bir tepkisi. Jack'ın jenerasyonu ölü bir jenerasyondur. Bir yolculuk sonrası evinin yanmış olduğunu gördüğünde arayabileceği tek kişinin yolculuk sırasında tanıştığı sabun satıcısı Tyler Durden olmasıda adeta bunun bir kanıtıdır. İçilen birkaç biranın ardından park yerinde Tyler, kahramanımızı kendine vurması için kışırtacaktır. Aralarında başlayan bu kavga Jack'in hayatını değiştirecektir. Bir süre sonra Jack Tyler'ın yanına taşınır. Tyler'ın liderliğinde bir dövüş kulübünün kuruluşuyla bu kulübde sayıları elliyi aşmamak kaydıyla genç erkekler birbirleriyle dövüşmeye başlayacaklardır. Kısa sürede popüler hale gelen kulüp ve Tyler Durden hızlı bir şekilde bu ölü jenerasyonun mesihi haline gelir.

6 - Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü

7 - Ucuz Roman

8 – İyi Kötü Çirkin

9 – 12 Öfkeli Adam

10 - Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardesligi