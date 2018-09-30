Ulaş Tuna Astepe kimdir ve kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisinde oynadığı Orhan karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başardı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde performansını daha da yükselten yakışıklı oyuncu hayran kitlesini de giderek arttırıyor. Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ise reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Her hafta yeni bölümlerin yayınlanması ile beraber '' Ulaş Tuna Astepe kimdir' ve 'Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında' sıkça aratılan sorular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun hayatı ile ilgili tüm bilgileri burada sizler için derledik.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 1988 yılında Kocaeli'nde hayata gözlerini açtı. 1999 yılında yaşanan acı depremden 1-2 sene sonra babasını kaybetmiştir. Bu olayın ardından İstanbul'a yerleşmiştir. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde lisans eğitimini ise Mimar Sinan'da almıştır.

Yakışıklı isim oyunculuk kariyerine ATV ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisi ile ilk adımı atmıştır. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Koreli gibi ünlü isimler ile birlikte rol almıştır. Karadayı'da Orhan karakteri ile akıllara kazınmıştır.

Şu sıralar ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine can vermektedir. Başarılı oyunculuğu ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim hayran kitlesini de bir hayli arttırdı.

ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİ VE FİLMLERİ

Üniversiteli - 2010 (kısa film)

Bayrak - 2011 (tiyatro)

Cam Yapraklar - 2012 (tiyatro)

Karadayı - 2012

Babamın Cesetleri - 2013 (tiyatro)

Meşakkat ve Karısı - 2013 (kısa film)

Zayiat - 2013 (kısa film)

Analar ve Anneler - 2015

Balık Havuzu - 2015 (kısa film)

Körfez - 2016 (sinema filmi)

Rüya - 2017

Sen Anlat Karadeniz - 2018