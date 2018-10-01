Kazananlara ödülleri, 28-29 Kasım'da gerçekleşecek Türkiye'nin ilk ve tek çocuk medya konferansı olan "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı"nda takdim edilecek.

Üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik yarışmaya başvuran katılımcılar TRT Çocuk ekranlarında okul öncesi çocuklar (3-6 yaş) için hayata geçecek bir animasyon serisi ya da sinema filminde yer alabilecek insan, hayvan veya benzeri tasarımlar ile yarışmaya katılabiliyorlar.

TRT Çocuk Karakter Tasarım Yarışması'nın genç tasarımcıların önünü açabilmek ve özgün tasarımlara destek olmak amacıyla düzenlediklerini belirten TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bekir Yıldızcı, "TRT Çocuk kanalı, her daim yerli yayıncılığa özen göstermiştir. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren kendi dil, kültür ve yaşamlarını yansıtan yerli yapımlar sunarak bireysel ve kültürel gelişimlerine destek olmayı arzuluyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz TRT Çocuk Karakter Tasarım Yarışması ile hem yerli yapımları teşvik ediyoruz hem de genç tasarımcıların hayal güçleriyle yaratılan kahramanların hayata geçmesine katkıda bulunmak istiyoruz," dedi.

Hayalinizdeki karakter tüm çocukların kahramanı olsun!

Tüm görsel ve grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanında eğitim gören üniversite öğrencileri ile son üç yıl içerisinde bu alanlardan mezun olmuş kişilere açık olan yarışmada jüri üyelerinin beğenisini kazanarak derece alan yarışmacılara birincilik ödülü 10.000 TL, grafik tablet, ikincilik ödülü 5.000 TL, grafik tablet. Üçüncülük ödülüne ise 3.000 TL, grafik tablet verilecek. Ayrıca Seyirci Özel Ödülü'ne layık görülen yarışmacı 2000 TL kazanacak.