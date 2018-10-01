Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Murat Yıldırım, Konya'da doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan yakışıklı oyuncuyu ilk kez 2003 yılında 'Ölümsüz Aşk' dizisi ile tanıdık. Kısa bir süre sonra ise Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti. Peki Murat Yıldırım kimdir ve kaç yaşında? İşte biyografisi ve tüm merak ettikleriniz…

MURAT YILDIRIM KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da hayata gözlerini açtı. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nünden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe oldukça ilgili olan Murat Yıldırım okuduğu üniversitenin tiyatro bölümüne katılmış ve 3 yıl amatör oyunculuk yapmıştır. Televizyonla ilk tanışması ise 2003 senesinde Ölümsüz aşk dizisi ile oldu.

Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti. 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakteri ile ününü perçinledi. Demir, 25 sene sonra, varlıklı biri olarak Antakya'ya geri dönen ve buradan toprak alan bir gençtir. Demir ve Asi arasında geçen gurur yüklü aşk ise dizinin konusunu oluşturmaktadır. 2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.

2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı. Dizide çocuk yaşta başlarından geçen bir kaza sonucunda girdikleri çocuk hapishanesinde yaşadıkları kötü olayların ardından suskun kalmayı seçen dört çocuğun büyüdükten ve ayrı yollarda ilerledikten sonra bir gün intikam almak için bir araya gelmeleri anlatılır.

Sinema

2005 Organize İşler (figüran)

2006 Araf Cenk

2009 Güz Sancısı Behçet Oyuncu (başrol)

2014 Kırımlı Sadık Turan Oyuncu (başrol)

2015 Kocan Kadar Konuş Sinan Oyuncu (başrol)

Televizyon

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2003 Hayat Bilgisi

Patron Kim (Konuk Oyuncu)

Ölümsüz Aşk

2004 Bütün Çocuklarım Mesut

Büyük Yalan Okan

2006-2007 Fırtına Ali Oyuncu (başrol)

2008-2009 Asi Demir Oyuncu (başrol)

2009 Ey Aşk Nerdesin Polis (Konuk Oyuncu)

2009-2010 Aşk ve Ceza Savaş Oyuncu (başrol)

2012 Suskunlar Ecevit Oyuncu (başrol)