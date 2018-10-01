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kimdir? dizisinin Yılmaz’ı kimdir?

ATV her sene olduğu gibi bu sene de çok iddialı diziler ile giriş yapmayı başardı. Geçtiğimiz sene efsaneleşen Sen Anlat Karadeniz, reytingleri alt üst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi güçlü yapımlarla yoluna devam eden ATV, bu sene bünyesine adlı diziyi de kattı. Peki ATV’nin yeni ve çok beğenilen dizisi Bir zamanlar Çukurova’da oynayan Yılmaz karakteri aslında kim? kimdir?

Giriş Tarihi: 1.10.2018 16:47
Uğur Güneş kimdir? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz’ı kimdir?

Sevilen dizi 'da oynayan Yılmaz karakteri kimdir? Yılmaz karakterine hayat veren , 13 Ocak 1987'de Ankara'da doğdu. Lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanışan Uğur Güneş, oyunculu kariyerine ilk defa burada adım attı. Ankara Üniversitesi Dil, Tiyatro ve tarih bölümünden mezun olan Uğur Güneş sonradan İStanbul'a yerleşti. Sonrasında ise yeraldığı projelerde gösterdiği iyi performans sayesinde tüm Türkiye'de sevilen bir oyuncu oldu. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Başarılı oyuncu TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırmıştır. Uğur Güneş İsimsizler dizisinde Kaymakam Fatih karakterini canlandırıyor İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı , Uğur Güneş'in yer aldığı projeler...

Uğur Güneş'in yer aldığı projeler;

  • 2011- Yeniden Başla
  • 2013- Şeytan-ı Racim
  • 2014 - Urfalıyım Ezelden
  • 2015- Seddülbahir 32 saat
  • 2017- İsimsizler
  • 2018- Bir zamanlar Çukurova

Uğur Güneş şuan da ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz adında bir karakteri canlandırıyor.

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