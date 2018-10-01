Uğur Güneş kimdir? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz’ı kimdir?

Sevilen dizi Bir zamanlar Çukurova'da oynayan Yılmaz karakteri kimdir? Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş, 13 Ocak 1987'de Ankara'da doğdu. Lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanışan Uğur Güneş, oyunculu kariyerine ilk defa burada adım attı. Ankara Üniversitesi Dil, Tiyatro ve tarih bölümünden mezun olan Uğur Güneş sonradan İStanbul'a yerleşti. Sonrasında ise yeraldığı projelerde gösterdiği iyi performans sayesinde tüm Türkiye'de sevilen bir oyuncu oldu. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Başarılı oyuncu TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırmıştır. Uğur Güneş İsimsizler dizisinde Kaymakam Fatih karakterini canlandırıyor İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı , Uğur Güneş'in yer aldığı projeler...

Uğur Güneş'in yer aldığı projeler;

2011- Yeniden Başla

2013- Şeytan-ı Racim

2014 - Urfalıyım Ezelden

2015- Seddülbahir 32 saat

2017- İsimsizler

2018- Bir zamanlar Çukurova

Uğur Güneş şuan da ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz adında bir karakteri canlandırıyor.