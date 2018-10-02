Beşiktaş tarihinin en pahalı 10 transferi!

Siyah – Beyazlı formayı terleten en pahalı 10 yıldızı derledik;

10- Fabian Ernst – 4,50 milyon Euro

Fabian Ernst 30 Mayıs 1979'da Almanya'nın Hannover kentinde doğdu. Futbola Hannover alt yapısında başlayan alman panzeri 2008-2009 kış transfer döneminde Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Kariyeri boyunca ilk kez Almanya dışında futbol oynayan Fabian Ernst, Beşiktaş'ta oldukça başarılı sezonlar geçirdikten sonra Kasımpaşa'ya transfer oldu.

9- Gökhan Töre – 4,50 milyon Euro

Gökhan Töre 20 Ocak 1992'de Almanya'nın Köln kentinde doğdu. Kariyerinde Chelsea, Hamburg, Rubin Kazan gibi kulüpler bulunan Gökhan, 11 Haziran 2013'te Beşiktaş'ın yolunu tuttu. İlk yıl satın alma opsiyonuyla kiralanan Gökhan gösterdiği başarılı performanstan sonra 4,50 milyon Euro bonservis bedeli ile siyah- beyazlı takıma katıldı. Yıldız oyuncu, 2015-2016 yılında şampiyonluk yaşadıktan sonra 3 milyon euroya Premier Lig ekiplerinden Westham United'a kiralandı. Gökhan Töre 1 yıl kiralık kaldıktan sonra tekrar Beşiktaş'a döndü.

8- Tomas Sivok – 4,70 milyon Euro

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Tomas Sivok, 2008-2009 sezonunda Tomas Zapotocny ile birlikte Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Beşiktaş'ta başarılı sezonlar geçiren Tomas Sivok 2015 yılında Bursaspor'un yolunu tuttu. Beşiktaş bu transferden bir ücret kazanmadı.

7- Filip Holosko – 5 milyon Euro

Manisaspor forması giyerken gösterdiği performans ile Beşiktaş'ın dikkatini çeken Filip Holosko, 2007-2008 sezonunda 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a transfer oldu. Hızıyla dikkat çeken Filip Holosko, 2015 yılında Sydney FC takımı ile sözleşme imzaladı.

6- İsmail Köybaşı – 5,50 milyon Euro

Futbola İskenderunspor altyapısında başlayan İsmail Köybaşı, Gaziantepspor'da gösterdiği performansla 3 büyüklerin radarına girmekle kalmamış aynı zamanda Porto scoutları tarafından da izlenmiştir. 2008- 2009 yılında 5,5 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a transfer oldu. 2016-2017 yılında sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Fenerbahçe ile anlaşmıştır. Hali hazırda Fenerbahçe forması giymektedir.

5- Matias Delgado – 5,50 milyon euro

Matias Delgado, 2006-2007 yılında Basel'den 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a transfer olmuş yıldız futbolcudur. Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Matias Delgado, 2008-2009 yılında yaşanan şampiyonlukta kilit adamlardan biridir. Delgado, 2010-2011 yılında Birleşik Arap Emirliklerinden Al Jazira Club'a transfer oldu. Beşiktaş bu transferden bir ücret kazanmadı.

4- Demba Ba – 6 milyon Euro

Demba ba Santrafor mevkisinde forma giyen Senagalli forvet oyuncusudur. Yıldız futbolcu 2014 yılında Beşiktaş'a Chelsea'den 6 milyon euroya transfer olmuştur. Beşiktaş'ta oynadığı dönem boyunca taraftarın sevgilisi olan Demba Ba, yıl sonunda Çin ligi ekiplerinden SH Shenhua'nın yolunu tutmuştur. Beşiktaş bu transferden 13 milyon Euro bonservis bedeli kazanmıştır.

3- Ayhan Akman – 6,50 milyon Euro

Ayhan Akman 23 Şubat 1977'de doğdu. Türk teknik direktör ve eski milli futbolcudur. Beşiktaş tarihinde yapılan rekor transferlerden biridir. Ayhan Akman, Beşiktaş'ta 3 yıl forma giyerken sakatlıklar nedeniyle dikiş tutturamayıp Galatasaray'ın yolunu tutmuştur.

2- Ricardo Quaresma 7,30 milyon Euro

Ricardo Quaresma, Portekiz'in yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biridir. Gençlik döneminde Sporting Lizbon'da Cristiano Ronaldo ile top koşturan Quaresma, Ronaldo'yu yedek bırakması ile de konuşulur. Kendine has trivela ve rabona stilleri bulunan Quaresma, genç yaşta Barcelona'nın dikkatini çekmeyi başardı. Yıldız oyuncu sırasıyla Porto, İnter ve Chelsea'da oynadı. Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Quaresma, İnter'e döndükten sonra orada tutunamayıp 13 Haziran 2010'da 7.3 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'a transfer olmasında en önemli etken ise Beşiktaş taraftar grubu oldu aylarca Quaresma'nın gelmesi için Beşiktaş'a baskı yapıldı. Daha sonra Al Ahli ile Porto'ya gidip Beşiktaş'a geri dönmüştür. Taraftarın sevgilisi Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşamaktadır.

1- Rodrigo Tabata – 8 milyon Euro

Rodrigo Barbosa Tabata, Japon asıllı Brezilyalı futbolcudur. Tabata Brezilya'da çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Gaziantepspor'a transfer oldu. Gaziantepspor'da gösterdiği iyi performans sonrası Beşiktaş'a 8 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeli ile transfer edildi. Verilen 8 milyon euroluk ücretlik oldukça fazla konuşuldu. Tabata ise Beşiktaş forması ile bekleneni veremedi. Daha sonra Rodrigo Tabata, Katar'ın Al Rayyan takımına kiralandı ve sezon sonunda ise 1 milyon 150 bin euroya Katar kulübüne satıldı.