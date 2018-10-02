EDHO’nun Hurşit’i kimdir? Haydar Şişman biyografi…

Haydar Şişman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hurşit rolünde oynuyor. Hızır Çakırbeyli'nin köyünden olan Hurşit, Çakırbeyli'nin yanında başına buyruk hareketleri ve sadakati ile dikkat çekiyor. Haydar Şişman 4 Eylül 1966 yılında Trabzon'da hayata gözlerini açtı. Minar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Şişman, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Kalandar Soğuğu filmi ile yaşamış; daha sonra ise Yol Kenarı adlı sinema filminde rol almıştır. Haydar Şişman Kalandar Soğuğu filminde gösterdiği başarılı performans ile Altın Portakal Ödülü'nü kazanmıştır. Çok fazla projede yer almayan Şişman aynı zamanda ressamdır.

Şuana dek 4 projede yer alan Haydar Şişman son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı Hurşit karakteri ile Türkiye'de ününe ün katmıştır. Dizideki yapısı itibariyle sadık, kararlı, kendini adamış başına buyruk bir adam rolünü oynayan Şişman, aynı zamanda Karadeniz'in hırçın ama esprili yönünü de yanında taşıyor. İşte EDHO'nun Hurşit'i Haydar Şişman'ın rol aldığı projeler;

Ödülleri:

En iyi erkek oyuncu (uluslararası) (Kalandar Soğuğu) / 52. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2015

En iyi erkek oyuncu (Kalandar Soğuğu) / 35. İstanbul Film Festivali 2016



Rol Aldığı Film ve Diziler:

Lady Winsley (Sinema Filmi, 2018)

Yol Kenarı (Sinema Filmi, 2016)

Kalandar Soğuğu (Sinema Filmi, 2015)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)