1903 yılından bugüne Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan Beşiktaş JK, ilk Türk spor kulübüdür. Bu güzide kulübümüzün en güzel sözleri ve marşlarını sizleri için derledik;
En güzel Beşiktaş sözleri ve marşları
- Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin!
- Beşiktaşlı olmak istiyorsan ilk önce aklın olmalı, sonra kanın siyah beyaz olmalı.
- İnönü`ye elveda, Vodafone Arena`ya merhaba!
- Bizim için varlığın ödül, yokluğun ölüm..
- Senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir.
- Ne demiş Ercan Taner? Good bye Liverpool, good bye.
- You'll never fly alone! – Asla yalnız uçmayacaksın KARTAL!
- Demba Ba, hadi BABA!, Demba ba, hadi BABa
- Pascal ile öğrendik biz tombala, Liverpool'un kalesini bombalaa, Demba Baba
- Armandaki asalet, yüreğindeki cesaret!
- Neden mi Beşiktaş? Çünkü; Siyah Beyaz başlamıştı herşey… Fotoğraflar Siyah Beyazdı.. Yazlık sinemalar Siyah Beyazdı..
- Başka sevdalara kapalıyız.
- Kargalar sürü ile, Kartallar yalnız uçar…
- Karanlıktan aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme! Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürü ile Kartallar yalnız uçar!
- Yüzyıllarca sönmeyecek bir meşalesin. Anlı şanlı tarihinle bir efsanesin. Taraftarın seyircinle şanlı mazinle, sen büyüksün BEŞİKTAŞ!
- Ağaçlı yollarında Dolmabahçe'de, söylediğim besteler yine seninle, ağır ağır adım adım sevginle, yanıyorum senin için Beşiktaş'ım.
- Kalbimin en orta yerinde, büyük bir yangın var alevler içinde, Beşiktaş sana yemin olsun! Bitmeyecek sevdan, mezarımda bile.
- Beşiktaş'ım benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim!
- Siyahın zindan oIsun, beyazın aydınIık, herkese nasip oImaz beşiktaşIıIık!
- Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim herşeyimizsin.
- YağmurIu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubukIu formaIar vardı. Bir anda tutuIdum aşık oIdum ben. Hayatın anIamı siyah beyazdı.
- ÇocukIar inanın, inanın çocukIar. GüzeI günIer göreceğiz, güneşIi günIer. Cimbombomu inönüde devireceğiz, ŞampiyonIuk şarkıIarı söyIeyeceğiz..
- Yıllar ne kadar uzun olursa olsun, sevdamız daima sonsuz..
- Seninle başlıyor, bitiyor her günüm. Siyah'ına mahkumum Beyaz'ına sürgün…
- Ölümle yaşamı ayıran çizgi; Siyah'la Beyaz'ı ayıramaz ki..
- 1903'de doğdu aşkımız, siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız!
- Sonra döndüm ve dedim ki, 'iyiki Beşiktaş'lıyım…
- 1903'ten beri seni sevdi bu kalp. Seninle birlikte ilerledik seninle birlikte atacak bu kalp. En büyük Beşiktaş.
- Dünya hep dönüyor, ömrümüz bitiyor. Beşiktaş sevgisi bizde hiç bitmiyor.
- Düşünsene sevgilim seni Beşiktaş kadar sevdiğimi..