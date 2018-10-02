1903 yılından bugüne Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan Beşiktaş JK, ilk Türk spor kulübüdür. Bu güzide kulübümüzün en güzel sözleri ve marşlarını sizleri için derledik;

En güzel Beşiktaş sözleri ve marşları

Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin!

Beşiktaşlı olmak istiyorsan ilk önce aklın olmalı, sonra kanın siyah beyaz olmalı.

İnönü`ye elveda, Vodafone Arena`ya merhaba!

Bizim için varlığın ödül, yokluğun ölüm..

Senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir.

Ne demiş Ercan Taner? Good bye Liverpool, good bye.

You'll never fly alone! – Asla yalnız uçmayacaksın KARTAL!

Demba Ba, hadi BABA!, Demba ba, hadi BABa

Pascal ile öğrendik biz tombala, Liverpool'un kalesini bombalaa, Demba Baba

Armandaki asalet, yüreğindeki cesaret!

Neden mi Beşiktaş? Çünkü; Siyah Beyaz başlamıştı herşey… Fotoğraflar Siyah Beyazdı.. Yazlık sinemalar Siyah Beyazdı..

Başka sevdalara kapalıyız.

Kargalar sürü ile, Kartallar yalnız uçar…

Karanlıktan aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme! Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürü ile Kartallar yalnız uçar!

Yüzyıllarca sönmeyecek bir meşalesin. Anlı şanlı tarihinle bir efsanesin. Taraftarın seyircinle şanlı mazinle, sen büyüksün BEŞİKTAŞ!

Ağaçlı yollarında Dolmabahçe'de, söylediğim besteler yine seninle, ağır ağır adım adım sevginle, yanıyorum senin için Beşiktaş'ım.

Kalbimin en orta yerinde, büyük bir yangın var alevler içinde, Beşiktaş sana yemin olsun! Bitmeyecek sevdan, mezarımda bile.

Beşiktaş'ım benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim!

Siyahın zindan oIsun, beyazın aydınIık, herkese nasip oImaz beşiktaşIıIık!

Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim herşeyimizsin.

YağmurIu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubukIu formaIar vardı. Bir anda tutuIdum aşık oIdum ben. Hayatın anIamı siyah beyazdı.

ÇocukIar inanın, inanın çocukIar. GüzeI günIer göreceğiz, güneşIi günIer. Cimbombomu inönüde devireceğiz, ŞampiyonIuk şarkıIarı söyIeyeceğiz..

Yıllar ne kadar uzun olursa olsun, sevdamız daima sonsuz..

Seninle başlıyor, bitiyor her günüm. Siyah'ına mahkumum Beyaz'ına sürgün…

Ölümle yaşamı ayıran çizgi; Siyah'la Beyaz'ı ayıramaz ki..

1903'de doğdu aşkımız, siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız!

Sonra döndüm ve dedim ki, 'iyiki Beşiktaş'lıyım…

1903'ten beri seni sevdi bu kalp. Seninle birlikte ilerledik seninle birlikte atacak bu kalp. En büyük Beşiktaş.

Dünya hep dönüyor, ömrümüz bitiyor. Beşiktaş sevgisi bizde hiç bitmiyor.

Düşünsene sevgilim seni Beşiktaş kadar sevdiğimi..