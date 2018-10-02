En güzel Galatasaray sözleri ve marşları

Galatasaray 1905 yılında kurulmuş Türkiye'nin dört büyük takımından birisidir. Türkiye'ye UEFA Kupası getirmeyi başarmış ilk ve tek kulüptür. İşte bu köklü ve güzide kulübümüzün taraftar grubunun her maçta statları doldurduğu ve söyledikleri en güzel sözleri ve marşları sizler için derledik.

En güzel Galatasaray marşları ve sözleri

Sizin göre tesadüf bize göre söke söke, sizin hayalleriniz bizim müzemizde

Cim bom Galatasaray, Galatasaray şampiyon!

Galatasaraylı olmak bir ayrıcalıktır anlatılmaz yaşanır.

Kükremene gerek yok aslanım, asaletin yeter

Başka söze gerek yok, Galatasaray'dan başka tutulacak takım yok.

Şerefinle oyna hakkınla kazan

Galatasaray bir tutkudur, diğerleriyle karıştırmayın

Cim bom bomum benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim

Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray…

En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray!

Köprüden geçtim köpüklü kahve içtim, Galatasaray'ı görünce Fenerbahçe'den vazgeçtim…

Bu sevda bitmez, GALATASARAY!

Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar.

Bugün Galatasaray'ın pes ettiğini düşünenler yarın her zamanki gibi yine düşündükleriyle yetinecekler.

Cim bom forması tutkulu bir aşk gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz.

Erkek adam kanatlı takım tutmaz. Kükre Galatasaray'ım.

Sen kükre aslanım… Kuşlar çatlasın…

Dört sene üst üste şampiyon olduk. Avrupa'nın kralı olduk. Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray

"Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar."

"Armanın peşinde adanmış hayatlar."

Bırakın herkes Galatasaraylı olmasın o ayrıcalık bizde kalsın

"Galatasaraylılar ölür , Galatasaraylılık ölmez."

"Gönlümüzün sultanısın tek aşkımız Galatasaray'sın."

"Varsın babadan kalmasın villa. Olmasın para yada araba. Üzülme baba takma kafana, Galatasaraylı yaptın ya, o yeter bana."

Bir sevgili istiyorum "SARI" kadar asil "KIRMIZI" kadar umut versin "SARI" dediğimde "KIRMIZI" desin gerisini koy gitsin

Dünyanın sevdiği hayvan aslan dünyanın sevdiği renkler sarı kırmızı dünyanın sevdiği takım Galatasaray.

Galatasaraylı olmanın verdiği gurur, kalbimin en derin yerinde durur.

Dört sene üst üste şampiyon olduk Avrupa'nın Kral'ı olduk gerçekleri tarih yazar tarihide Galatasaray!

Cim bom bom' um benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim, seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim.

Avrupa fatihisin Galatasaray. Türkiye'nin gururusun Galatasaray. Gökte yıldızsın, gönüllerde ay, Bu senede şampiyonsun Galatasaray.

Herkes susacak asIan kupaya koşacak.

Her aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.

Ben ömür boyu taraftarım! Ben Sarı-Kırmızıyım, ateş ve aslanım, elli bin sesin tek bir ağızdan takımının zaferi için verdiği tezahüratım, ben sonsuza dek saklanan her değerli an'ım. Ben Galatasaray'ım.

Eğer bir gün Galatasaray'a bir şey olursa ki olmaz hani olursa onu ait olduğu yere gömün kalbimize.