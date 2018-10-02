En iyi gerilim filmleri! İşte akşam izleyebileceğiniz gerilim filmi…

Film izlemek birçok kişinin hayatında severek gerçekleştirdiği eylemlerdendir. Film seçilirken türü ise kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kimisi macera filmlerini sever kimisi gerilim. Bugün sizleri için kullanıcıların oylarıyla seçilmiş 1954'den günümüze sinema tarihinin en iyi filmlerini hazırladık. İşte en iyi gerilim filmi…

Gerilim türünde film severler için kullanıcıların oyları ile seçilmiş en iyi hazırladık. İşte imdb puanlarına göre gerilim türünde ilk sırada olan filmler;