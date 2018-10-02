Masumiyet karinesi nedir?

Masumiyet karinesi birçok yerde karşımıza çıkmış ve adını duyduğumuz bu terimdir. Bir diğer adıyla suçsuzluk ilkesi olarak da geçen masumiyet karinesi ne anlama gelmektedir? Masumiyet karinesinin temel mantığı suçu kesinleşmemiş bir insanın hükümlü sıfatını giyemeyeceğini belirten bir kuraldır. Masumiyet karinesi mantığına göre hukukta hüküm giydirmek için önce kişinin işlediği suçun kanıtlanması gerekmektedir. Bu bildirimin mantığını kabul etmiş ve bildiriye taraf olan ülkeler bu bildiride geçerli olan bu kurala uymak zorundadırlar.

Kökeni Eski Roma imparatorluğuna dayanan Masumiyet karinesi ilkesi, o dönemde çok da fazla değer görmemiştir. Ancak daha sonra gerçek değerini 18. Yüzyıl Avrupa'sında görmeye başlamıştır.

Türk Hukuk tarihinde Masumiyet Karinesinin yeri!

Bu kavram, Türk Ceza Hukuku'nda masumiyet karinesi adıyla anılır. Sözlük anlamı olarak masumiyet suçsuzluk anlamına gelir. Karine ise ipucu anlamı taşır. Buradan hareketle "masumiyet karinesi"nin sözlüksel anlamı suçsuzluk işaretidir. Ancak Osmanlıca bir hukuk terimi olan bu ibarenin yerine günümüzde "masumluk veya suçsuzluk ilkesi" kullanımları da mevcuttur.

Suçsuzluk ilkesinin uygulanmasındaki sorunlar

Suçsuzluk ilkesi ile zaman aşımı arasında sorunlarda bulunmaktadır. Buna örnek vermek ise, neredeyse tüm dünyada bir kişi yargılanma süresinde iken, belli bir süre tutukluluk süresi bulunmaktadır. Ancak mahkeme belirlenen süre içerisinde kararın sonuçlanmaması sonucunda kişinin üzerindeki yargılama sürse de serbest bırakılır. Suçsuzluk ilkesinin savunduğu görüş ise kişinin herhangi bir şekilde suçlu olduğu ispat edilmediği sürece tutuklanamayacağı yönündedir. Bu yüzden suçsuzluk ilkesi ile hukuk arasında bir çatışma olmaktadır.