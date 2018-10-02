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kimdir? Oktay Kaynarca’nın hayatı…

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı kimdir? Ekranların sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Oktay Kaynarca ile ilgili öğrenmek istediğiniz tüm bilgileri bu başlık altında bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.10.2018 12:09
Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca’nın hayatı…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın Hızır Çakırbeyli'si kimdir? Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında Malatya'da doğdu. Malatyalı bir baba ve Elazığlı bir anneden olan Kaynarca, annesi ve babasının Almanya'da çalışmalarından dolayı Üsküdar'da dedesinin yanında büyüdü. Ortaokul ve lise eğitimini orda tamamlayan Kaynarca, fabrikada elektrik işçisi olarak çalışırken, girdiği konservatuar sınavını kazanarak oyunculuk ile ilgili ilk adımını attı.

Konservatuar bölümünden mezun olduktan hemen sonra, Tiyatro Stüdyosu'nda 'Kan Kardeşleri' adlı bir müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu gibi ünlü oyuncular ile rol alma şansı yakaladı. Birçok sayısız projede yer alan Kaynarca, 2003 yılında çekilmeye başlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde tüm Türkiye'nin hayran kaldığı bir adama dönüştü. Kaynarca 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki ölümünden sonra Süleyman Çakır karakteri için cenaze namazı kılınmıştır.

Oktay Kaynarca'nın yer aldığı projeler

Yer aldığı filmler;

  • 1990- Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
  • 1994- Yengeç Sepeti
  • 1995- Bir Kadının Anatomisi
  • 1999- Can Dostum
  • 2000- Yarın Geç Olmayacak
  • 2001- Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
  • 2002- Abdülhamit Düşerken
  • 2004- Kalbin zamanı
  • 2007- Beynelmilel
  • 2007 Sıfır Dediğimde
  • 2007- Sis Ve Gece
  • 2008- Alia
  • 2008- Hoşçakal Güzin
  • 2011- Çanakkale Ruhu

Yer aldığı diziler;

  • 1989- Gençler
  • 1999- Köstebek
  • 1999- The Sopranos
  • 2001- Yeditepe İstanbul
  • 2001- Tek Celse
  • 2002- Bayanlar Baylar
  • 2002 - Lahmacun ve Pizza
  • 2003- Esir şehrin insanları
  • 2003-2004- Kurtlar Vadisi
  • 2004- Aşkımızda Ölüm Var
  • 2004- Adı Aşk Olsun
  • 2006- İlk Aşkım
  • 2007- Geniş Zamanlar
  • 2007-2008- Kuzey Rüzgarı
  • 2008- Kardelen
  • 2008- Kırmızı Işık
  • 2008- Sen Harikasın
  • 2008-2010- Adanalı
  • 2010- Yahşi Cazibe
  • 2009- Bahar Dalları
  • 2011- Nuri
  • 2011-2012 Sakarya Fırat
  • 2012- Ustura Kemal
  • 2013- İnadına Yaşamak
  • 2014- Kardeş Payı
  • 2015- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Televizyon programları;

  • 2007- Anlat Bakalım - TGRT – Sunucu
  • 2010- Türkünü Söyle- ATV – Sunucu
  • 2010-2011- Salı Sefası - Tv8 – Sunucu
  • 2014 - Vay Arkadaş - Star TV – Sunucu
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Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca’nın hayatı…
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