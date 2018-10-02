Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca’nın hayatı…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında Malatya'da doğdu. Malatyalı bir baba ve Elazığlı bir anneden olan Kaynarca, annesi ve babasının Almanya'da çalışmalarından dolayı Üsküdar'da dedesinin yanında büyüdü. Ortaokul ve lise eğitimini orda tamamlayan Kaynarca, fabrikada elektrik işçisi olarak çalışırken, girdiği konservatuar sınavını kazanarak oyunculuk ile ilgili ilk adımını attı.
Konservatuar bölümünden mezun olduktan hemen sonra, Tiyatro Stüdyosu'nda 'Kan Kardeşleri' adlı bir müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu gibi ünlü oyuncular ile rol alma şansı yakaladı. Birçok sayısız projede yer alan Kaynarca, 2003 yılında çekilmeye başlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde tüm Türkiye'nin hayran kaldığı bir adama dönüştü. Kaynarca 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki ölümünden sonra Süleyman Çakır karakteri için cenaze namazı kılınmıştır.
Oktay Kaynarca'nın yer aldığı projeler
Yer aldığı filmler;
Yer aldığı diziler;
Televizyon programları;