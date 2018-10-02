Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca’nın hayatı…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında Malatya'da doğdu. Malatyalı bir baba ve Elazığlı bir anneden olan Kaynarca, annesi ve babasının Almanya'da çalışmalarından dolayı Üsküdar'da dedesinin yanında büyüdü. Ortaokul ve lise eğitimini orda tamamlayan Kaynarca, fabrikada elektrik işçisi olarak çalışırken, girdiği konservatuar sınavını kazanarak oyunculuk ile ilgili ilk adımını attı.

Konservatuar bölümünden mezun olduktan hemen sonra, Tiyatro Stüdyosu'nda 'Kan Kardeşleri' adlı bir müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu gibi ünlü oyuncular ile rol alma şansı yakaladı. Birçok sayısız projede yer alan Kaynarca, 2003 yılında çekilmeye başlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde tüm Türkiye'nin hayran kaldığı bir adama dönüştü. Kaynarca 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki ölümünden sonra Süleyman Çakır karakteri için cenaze namazı kılınmıştır.

Oktay Kaynarca'nın yer aldığı projeler

Yer aldığı filmler;

1990- Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1994- Yengeç Sepeti

1995- Bir Kadının Anatomisi

1999- Can Dostum

2000- Yarın Geç Olmayacak

2001- Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

2002- Abdülhamit Düşerken

2004- Kalbin zamanı

2007- Beynelmilel

2007 Sıfır Dediğimde

2007- Sis Ve Gece

2008- Alia

2008- Hoşçakal Güzin

2011- Çanakkale Ruhu

Yer aldığı diziler;

1989- Gençler

1999- Köstebek

1999- The Sopranos

2001- Yeditepe İstanbul

2001- Tek Celse

2002- Bayanlar Baylar

2002 - Lahmacun ve Pizza

2003- Esir şehrin insanları

2003-2004- Kurtlar Vadisi

2004- Aşkımızda Ölüm Var

2004- Adı Aşk Olsun

2006- İlk Aşkım

2007- Geniş Zamanlar

2007-2008- Kuzey Rüzgarı

2008- Kardelen

2008- Kırmızı Işık

2008- Sen Harikasın

2008-2010- Adanalı

2010- Yahşi Cazibe

2009- Bahar Dalları

2011- Nuri

2011-2012 Sakarya Fırat

2012- Ustura Kemal

2013- İnadına Yaşamak

2014- Kardeş Payı

2015- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Televizyon programları;

2007- Anlat Bakalım - TGRT – Sunucu

2010- Türkünü Söyle- ATV – Sunucu

2010-2011- Salı Sefası - Tv8 – Sunucu

2014 - Vay Arkadaş - Star TV – Sunucu