Powerpoint’te slayt nasıl yapılır?

Microsoft Office programları hayatımızın hemen hemen her yerinde karşımıza çıkabilecek ve ihtiyacımız olan programlardır. Artık bilgisayar çağını yaşadığımız şu günlerde Powerpoint programlarını öğrenmek kaçınılmaz duruma geldi. Okuldan tutun, çalıştığımız iş yerine kadar her yerde ihtiyacımız olan bu programları bilmek gerekir. Bu makalede Powerpoint programında nasıl slayt yapılır? Sorusunun yanıtını bulacağız…

POWERPOİNT'TE NASIL SLAYT YAPILIR?

Öncelikle Powerpoint sayfası açılır. Daha sonra sunum için hazırlanan resmi yapıştırmak için sayfanın üst kısmından ekle butonuna basılarak belirlenen resim çift tıklanarak sayfaya yapıştırılır. Eğer sunum birkaç sayfa şeklinde olacaksa yine ekle kısmından yeni slayt butonuna basarak 2. 3. 4. Sayfalar açılır. Her birinde hazırlanan resimler aynı şekilde yapıştırılır.