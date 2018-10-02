Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Powerpoint’te slayt nasıl yapılır?

’te slayt nasıl yapılır?

programları okulda, iş yerinde, konferanslar da hemen hemen her yerde karşımıza çıkabilecek ve bilmemiz gereken programlardandır. Microsoft Office programları bazı durumlarda oldukça fazla önem taşıyabiliyor. Mesela okulda bir bitirme ödevi sunumu hazırlamanız gerektiğinde veyahut çalıştığınız iş yerinde bir rapor hazırlamanız gerektiğinde… Bu makalede programında nasıl slayt yapılır? Sorusunun yanıtını işleyeceğiz…

Giriş Tarihi: 2.10.2018 12:13
Powerpoint’te slayt nasıl yapılır?

programları hayatımızın hemen hemen her yerinde karşımıza çıkabilecek ve ihtiyacımız olan programlardır. Artık bilgisayar çağını yaşadığımız şu günlerde programlarını öğrenmek kaçınılmaz duruma geldi. Okuldan tutun, çalıştığımız iş yerine kadar her yerde ihtiyacımız olan bu programları bilmek gerekir. Bu makalede Powerpoint programında nasıl slayt yapılır? Sorusunun yanıtını bulacağız…

POWERPOİNT'TE NASIL SLAYT YAPILIR?

Öncelikle Powerpoint sayfası açılır. Daha sonra sunum için hazırlanan resmi yapıştırmak için sayfanın üst kısmından ekle butonuna basılarak belirlenen resim çift tıklanarak sayfaya yapıştırılır. Eğer sunum birkaç sayfa şeklinde olacaksa yine ekle kısmından yeni slayt butonuna basarak 2. 3. 4. Sayfalar açılır. Her birinde hazırlanan resimler aynı şekilde yapıştırılır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Powerpoint’te slayt nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN