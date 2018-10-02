Sen Anlat Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?

Osman Sınav'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Sen Anlat Karadeniz dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin izleyiciler üzerinde yaptığı etkinin bir diğer sebebi ise dizinin doğal güzellikleri ve yeşillikler arasında çekilmesi kuşkusuz. ATV ekranlarının sevilen dizisi, muhteşem bir sezon finaliyle sevenlerini merak içinde bırakarak araya girmişti. Sevilen dizinin nereden çekildiği ise hayranları tarafından merak konusu oldu. Bu konuyla ilgili araştırmalar yaparak sizler için Sen Anlat Karadeniz dizisinin nerede çekildiğini derledik…

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz, ünlü yönetmen Osman Sınav'ın imzasının olduğu dizilerden biri. Özellikle yayınlanmaya başladığından beri ilk bölümden beri çok sayıda sevilen ve reytingleri alt üst eden Sen Anlat Karadeniz dizisi, çok say��da hayran kitlesine ulaştı. Geçtiğimiz sezon son bölümüyle sezon finali yapan Sen Anlat Karadeniz, sevenlerini büyük bir merakta bırakarak araya girmişti. Sevenleri tarafından merak edilen bir diğer husus ise Sen Anlat Karadeniz dizisinin nerede çekildiği oldu. Sen Anlat Karadeniz dizisi, Trabzon'da çekiliyor. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi set alanı olarak kullanılan yerlerden biri. Aynı zamanda Sümela manastırı, Mızraklı su, Çatma obası gibi yerlerde dizide gördüğümüz yerler arasında.

Oyuncu kadrosunu; Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat), Ulaş Tuna Aslentepe (Tahir) ve İrem Helvacıoğlu (Nefes) gibi oyuncuları kadrosunda bulunan Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu büyük bir heyecan içinde sevenleri tarafından bekleniliyor.