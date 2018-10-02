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Suç temalı en iyi 5 film

Film izlemek birçok kişinin hobi olarak severek gerçekleştirdiği eylemlerdendir. Herkes soğuk bir kış akşamında eline kahvesini alıp güzel bir film seyretmek ister. Herkesin film zevki ise aynı değil. Kimisi Aksiyon filmlerini sever kimisi aşk… Biz sizler için bu yazımızda imdb’de en yüksek puanları almış en iyi 5 suç filmini derledik…

Giriş Tarihi: 2.10.2018 10:51
Suç temalı en iyi 5 film

Herkes evde pijamalarını giydikten sonra, iş yorgunluğunun üzerine ailesiyle, sevdikleriyle veya yalnız başına evde film izlemek ister. İşte tam burada herkesin film zevklerinin farklı olması devreye giriyor. Kimileri aşk filmlerinden hoşlanır, kimileri aksiyon filmlerinden. Biz bugün sizler için İMDB'de en yüksek puanı almış en iyi 5 suç filmini derledik.

En iyi 5 suç filmi

5- Reservoir Dogs (1995) – İMDB 8.4

Amerikalı ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun ilk filmi olan Rezervuar köpekleri sinema sektörünün daha önce görmediği tarzlar arasında çekilmiş bir filmdir. Tarantino'nun daha sonraki filmlerine öncülük yaptığı görülen film Rezervuar Köpekleridir.

4- Pulp Fiction (Ucuz Roman) – 1994 – İMDB 8.9

Ucuz Roman yine ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun filmidir. 1994 yapımı kült film olarak kabul edilen bir eserdir. Ucuz Roman En İyi Orijinal Senaryo Oscar'ını almıştır. İMDB puanı 8.9 oranında olan Ucuz Roman filmi en iyi arasındadır. Konusu birbirlerine delicesine aşık iki çiftin hayatlarına heyecan katmak için girdikleri yoldan bahseder. Çift profesyonel tetikçilerdir. Patronlarını dolandırmaya çalışan sahtekar gençleri temizleme amacıyla yola çıkarlar ve olaylar gelişir.

3- Scarface (Yaralı Yüz) - 1983 ( IMDB – 8.3 )

Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı yapım arasındadır. Bütün dünyada sevilen filmde Alpaçino başrolde oynuyor. Castro devriminden sonra Amerika Birleşik Devleti'ne kaçan Tony Montana'nın mülteciyken nasıl uyuşturucu karteline dönüştüğü anlatılmaktadır.

2- Godfellas (Sıkı Dostlar) - 1990 / ( IMDB – 8.7 )

Robert De Niro'nun başrollerinde oynadığı Godfellas filmi en iyi kült suç filmleri arasındadır. Film gerçek bir hayat hikayesinden alıntı yapılmıştır. Film Henry Hill adında gerçek bir gangsterin hayatını anlatır.

1- The Godfather (Baba) 1972 / ( IMDB – 9.2 )

The Godfather Mario Puzo'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı filmdir. Film, New York'ta yaşayan güçlü bir mafya ailesinin hikayesini anlatır. Baba filmi, kendinden sonra çıkmış bütün mafya filmlerine örnek olmuş ve esinlenmelerini sağlamıştır.

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