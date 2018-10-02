Whatsapp durum sözleri! Laf sokucu, etkileyici ve ilginç Whatsapp durumları

Mark Zuckerberg'in satın almasının ardından kullanıcı sayısını her geçen dakika arttıran popüler mesajlaşma uygulamasında durum çılgınlığı yaşanıyor. Her gün birbirinden farklı, etkileyici, duygusal, romantik, laf sokucu whatsapp durumları yükleniyor. Biz de bu başlık altında en popüler laf sokucu durum sözlerini bir arada derledik. Whatsapp'ta profil sayfanızda gösterebileceğiniz en güzel durumları hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP DURUM SÖZLERİ 2018 (KISA, UZUN LAF SOKUCU WHATSAPP DURUMLARI)

Mutlu etmeyeceksen meşgul de etmeyeceksin.

Yıkılan hayallerim mi düştü üzerine?

Verdiği umudu geri alan aldığı ahı da güle güle kullansın…

Ve bir gün; Hasta olmasına bile dayanamadığınız insanın, içinizde ölmesi için dua edersiniz…

Hepiniz iletilerim gibisiniz sadece anlık..

Madem ki şu hayatta yeri doldurulmayacak insan yok o zaman eskilere selam yenilere devam…

Bir hasret kadar uzak olsan da bir nefes kadar yakınsın yüreğime, ömrüme ömür katan yarim.

Demiş ki Mevlana; seni seveni zehir olsa yut. Seni sevmeyeni, bal olsa da unut. Sen benim adımı biliyorsun, hikayemi değil!

KISA VE UZUN WHATSAPP DURUMLARI

Bekarlık sultanlıktır, çünkü Whatsapp'taki son görülme saati umurunda olmaz. Seni içimde yaşatmak için neleri öldürdüm bir bilsen

Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer.

Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer.

Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim; Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.

Üzülme Can! Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır.

Hayat bir nefestir, aldığın kadar... Hayat bir kafestir, kaldığın kadar... Hayat bir hevestir, daldığın kadar...

Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; Bülbül güle, karga çöplüğe götürür.

Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin?

Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atana kadardır.

Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yinede yaşarsın...

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

Kalp denizdir, dil de kıyı. Deniz de ne varsa kıyıya o vurur.

Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var.

Ey can, aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya; doğrusu sen kendinden korkmaktasın.

Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur?

Üç 'S' kuralı: Sevgi, saygı ve sadakat

Annelerin ayaklarının altında cennet kokusu vardır.

Geçen yıllara ihanet etmeden, her gün bir başka sevmek seni.

Bugün yap ya da yarın pişman ol!

Geldiğin yeri kafandan çıkarırsan, gideceğin yerde perişan olursun.

Bazen kelimeler susar, sessizlik konuşur.

Ağlamak belki kirpikleri ıslatır ama kalbi temizler.

Kendinle başbaşa kalınca insan, anlıyor aslında ne kadar yalnız olduğunu.

Kendin gibilere düşmen dileğiyle.

İnsanları kandırmak, kandırılmış olduklarına ikna ermekten daha kolaydır..

Engel olan mesafeler değildi, beynindi.

Siyah beyaz bir hayat yaşıyorum.

Benden whatsapp durumları renkli ifadeler beklemeyin..

Kulaklarım çalan müzikte, kafam yastıkta, beden dünya çöplüğünde, ruhum boşlukta…

Ne zaman gözlerinin içine baksam, biliyorum ikimizi de aşar, o kapının ardındaki masal…

Senin şimdiye dek yaptığın en iyi şey kaybetmek..!