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kimdir, kaç yaşında, nereli! Alp Navruz Biyografisi

TRT 1 ekranlarından yayınlanan ‘Elimi Bırakma’ dizisinin başrol oyuncusu , başarılı oyunculuğu ile son dönemde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Düzgün fiziği ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine toplayan Alp Navruz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte ünlü oyuncu ile ilgili bilmedikleriniz.

Giriş Tarihi: 3.10.2018 10:40
Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli! Alp Navruz Biyografisi

, TRT 1 ekranlarında canlandırdığı 'Cenk' karakteri ile hayran kitlesini giderek arttırdı. Elimi Bırak dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu hakkında hayranları tarafından birçok bilgi merak edilmektedir. Bunların başında özellikle 'Alp Navruz kaç yaşında' sorusu geliyor. İşte Alp Navruz kimdir sorusunun yanıtı ve ünlü ismin biyografisi.

ALP NAVRUZ KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Alp Navruz, oyunculuğa ilkokul sıralarında kendi yazdığı bir tiyatro oyununda oynayarak başladı. Altan Erkekli, Cihan Ünal gibi usta isimlerden dersler aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Kariyerine modellik ile başlayan Alp Navruz, yüzme ve okçuluk sporu ile ilgileniyor. Yazı yazmayı çok seven Alp Navruz, şiir ve öyküler yazmaktadır.

Alp Navruz, modellik yapmasının yanı sıra oyunculuk eğitimi de aldı. Kariyerine Ceberrut sinema filmiyle adım atan Navruz, ilk dizisi Arkadaşlar İyidir'de Berke rolünü canlandırdı.

2017 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan Egemen karakterini hayat verdi.

Şu sıralara ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Elimi Bırakma' dizisinde oyunculuk kariyerine devam ediyor. Yakışıklı isim bu dizi de zengin bir iş kadınının torunu olan 'Cenk' karakterini canlandırıyor.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 – Elimi Bırakma (Cenk)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke) (TV Dizisi)

2015 – Ceberrut (Mert) (Sinema Filmi)

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Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli! Alp Navruz Biyografisi
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