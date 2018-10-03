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dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Aşk ve Mavi oyuncu kadrosu

Yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirvede yer alan , ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Cuma akşamlarının gelmesi ile birlikte Aşk ve Mavi dizisi oyuncuları da sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Emrah, Burcu Kıratlı, Kenan Bal gibi isimlerin yer aldığı dizinin tüm karakterlerine dair bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. İşte Aşk ve Mavi oyuncu kadrosu!

Giriş Tarihi: 3.10.2018 14:19
Aşk ve Mavi dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Aşk ve Mavi oyuncu kadrosu

EMRAH (Ali)

Ürgüp'ün büyük ailelerinden Göreçkilerin ortanca oğlu. Abisinin işlediği cinayeti üstlenip, onun yerine hapis yatacak kadar fedakar, yürekli bir adam... Hapiste mektuplaştığı Mavi'ye aşık olur. Ona olan sevdası öyle büyüktür ki ölüm Mavi'nin elinden gelecek olsa bile razıdır. Celladına aşık olan Ali, bile bile onunla evlenir.

BURCU KIRATLI (Mavi)

Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.

KENAN BAL (Fazıl)

Ali'nin babası. Geleneksel bir aile reisi, toprak ağası... Hala topraklarına toprak katma derdinde... Üç oğlundan en çok Ali'yi seviyor. Kendisinden sonra Göreçki ailesinin reisi olmaya layık onu görüyor. Tüm sertliğine rağmen merhametli bir yanı da var.

CÜNEYT METE (Cemal)

Ali'nin abisi. Dışarıdan iyi bir oğul, iyi bir eş ve baba gibi görünse de kalbi buz gibi. Çıkarları önüne dikilen herkesi harcayabilir; bu vaktiyle onun suçunu üstlenip hapis yatan kardeşi bile olsa…

AYŞEGÜL ÜNSAL (Hasibe)

Mavi'nin annesi... Görgüsüz, para düşkünü, işini bilen, plancı bir kadın. Ne yapıp edip konağa, kızının yanına yerleşme derdinde...

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Aşk ve Mavi dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Aşk ve Mavi oyuncu kadrosu
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