Ayşe Hatun Önal kimdir? Ayşe Hatun Önal şarkıları

Ayşe Hatun Önal, 29 Temmuz 1978 yılında Adana'da dünyaya geldi. Adana Borsa Lisesini tamamladıktan sonra bir süre Anadolu Üniversitesinde okudu. İş hayatına, üniversite yıllarında özel bir şirketin halkla ilişkiler sorumlusu olarak başlangıç yapan Ayşe Hatun Önal, ikinci sınıftan sonra hayallerini gerçekleştirmek arzusuyla eğitimine son verdi.

1999'da Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilerek mankenliğe başladı. Uzun zaman mankenlik ve sunuculuk yaptıktan sonra şarkıcılığa başladı.

Ayşe Hatun Önal, en büyük hayali olan müzik dünyasına 2003 yılında Sonunda adlı Universal Müzik etiketi taşıyan albümü ile girdi. Murad Küçük yönetmenliğinde ilk klibini "Çeksene Elini"ye çekti. Şarkı sözleri, elektronik altyapısı ve standartların üstündeki klibiyle bir hayli dikkat çekti. Klibi çektikten kısa bir süre sonra plak şirketinin kapanmasıyla uzun bir ara verdi. 5 senelik bir aradan sonra, 17 Nisan 2008 tarihinde Sony BMG'den ikinci albümü Sustuysam yayınladı. Albümün ilk videosunda yine Murad Küçük'le çalıştı ve ilk tekli "Kalbe Ben" oldu. Şarkı ve klip kısa süre içinde yoğun bir ilgi gördü ve en çok çalınan şarkılar arasına girmeyi başardı. 2014 yılında, birkaç yıllık aranın ardından "Çak Bir Selam" adlı single yayınladı. 2015'te "Güm Güm" single'ları Türkiye'de hit olarak listelerde üst sıralara yükseldi. Ayrıca Ricky Martin'e "Adiós" şarkısında eşlik etti.

Şarkılarını elektronik müzik altyapılarını kullanarak hazırlayan Önal, pek çok şarkısının sözlerini kendisi yazıp besteledi.Alto türündeki sesi, zaman zaman eleştirilere maruz kaldı. Bugüne kadar çeşitli ödüller ve adaylıklar elde etti.

Ödülleri:

2008 - Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri, En İyi Elektronik Müzik Albümü Sustuysam ile,

2015 - Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri, En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı Ödülü,

2015 - İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri Yılın En Popüler Şarkıcısı Ödülü

Albümleri:

Stüdyo albümleri:

2008- Sustuysam

2003- Sonunda

Single'ları:

2014- Çak Bir Selam

2015- Güm Güm

2016- Şeytan Tüyü

Konuk olduğu albüm:

2005- "Hej DJ" (Ege Çubukçu feat. Ayşe Hatun Önal)

Klipleri:

2003- "Çeksene Elini"

2005- "Hej DJ"

2008- "Kalbe Ben"

2014- "Çak Bir Selam"

2015- "Güm Güm"

2016- "Şeytan Tüyü"

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Reyting Hamdi (TV Dizisi, 2002)

Mumya Firarda (Sinema Filmi, 2002)

Derman Bey (Alev, TV Dizisi, 2001)

Bu Film Bitmez (Sinema Filmi, 2001)

Mahallenin Muhtarları (Konuk Oyuncu, TV Dizisi, 1992)

Şeytan Tüyü (Sinema Filmi, müziğini yaptı, 2015)